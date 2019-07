Identifiquen un conductor que es va fer escàpol després d'un accident

16.07.2019 | 04:00

La Policía Municipal va identificar diumenge el conductor d'un vehicle que es va fer escàpol després d'un accident. A les 0.25 de diumenge, un testimoni va comunicar a la Policia Municipal que un vehicle havia xocat amb un altre estacionat al carrer d'Alexandre Galí i havia marxat del lloc sense deixar les seves dades. Els fets van tenir lloc l'alçada del carrer d'Amadeu Savoia. El testimoni va facilitar als agents dades de la matrícula del cotxe fugit. Una patrulla va localitzar el vehicle estacionat danyat i va realitzar l'informe d'accidents. Els policies van adreçar-se al domicili del conductor, que no es trobava allà i tampoc no contestava al telèfon. Van comprovar que el conductor no tenia permís de conduir homologat: el van denunciar administrativament. També per marxar d'un accident de trànsit sense facilitar les seves dades. Dissabte, de matinada, la Policia Municipal va aturar un conductor a la Rambla d'Ègara. Els agents van comprovar que no tenia permís de conduir en vigor i que el vehicle tampoc no tenia l'assegurança. Diumenge, a les 10. 30 de la nit, agents locals van aturar un conductor que havia comès una infracció al carrer de Sant Jordi. L'identificat no tenia cap permís de conduir. Va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària.