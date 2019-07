Conte i "escape-room" per als escolars

16.07.2019 | 04:00

L'ADF de Terrassa, per la seva tasca de sensibilització en la prevenció d'incendis, va rebre un premi de la Diputació de Barcelona el passat mes de novembre de 2018. El guardó és econòmic: 11 mil euros., l'agrupació va explicar que destina aquest premi a dos projectes. Un d'ells és un conte per nens i nenes de 4 a 9 anys què parlarà sobre aquest tema de conscienciació per protegir el bosc i lluitat contra el perill ...