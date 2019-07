Rull demana poder sortir de la presó per acompanyar el seu fill en una operació

EFE

15.07.2019 | 12:13

L'exconseller de Territori Josep Rull ha demanat al Tribunal Suprem que li permeti sortir de presó per poder acompanyar el seu fill en una operació programada a mitjan agost. Segons han informat fonts del seu entorn, el polític terrassenc, que es troba a la presó de Lledoners pendent que el Suprem dicti sentència després del judici a la cúpula del "procés", ja ha sortit dues vegades d'aquest centre penitenciari per assistir a les proves diagnòstiques del seu fill. L'operació, que no revesteix gravetat, ha estat programada per a mitjans d'agost.