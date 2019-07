L'Ajuntament posa en valor la tasca dels voluntaris forestals

M.B.

15.07.2019 | 12:37

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Xavier F. Rivero, han visitat aquest matí a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) per conèixer de més a prop la seva tasca de vigilància i prevenció d'incendis. L'ADF a Terrassa compta amb 40 persones que, de manera voluntària, fan prevenció i alerten de si hi ha algun incendi. El grup disposa de quatre vehicles per fer la ronda per les zones de bosc del voltant de la ciutat. Tenen quatre punts de control, que són el camí de Can Gonteres, Can Pola, la Serra dels Galliners i Can Petit.