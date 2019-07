Condemnat a viure en un menjador per no disposar d'un pis adaptat

Said Ben Kadour, flanquejat per Joan Tamayo i Isabel Marquès.

Said Ben Kadour, flanquejat per Joan Tamayo i Isabel Marquès. Nebridi Aróztegui

Laura Mangas

15.07.2019 | 14:00

Said Ben Kadour té 42 anys, és tetraplègic arran d'una caiguda al mar i viu des de fa quatre anys en un menjador del pis d'un familiar. Aquest matí, el seu advocat i activista pels Drets Humans, Joan Tamayo, i la síndica local, Isabel Marquès, l'han acompanyat per denunciar la "vulneració" de drets fonamentals en què està incorrent l'Ajuntament amb aquest egarenc. Demanen que el Consistori, en aplicació del principi de subsidiarietat com a administració més propera al ciutadà, li garanteixi el seu dret a un habitatge digne i accessible.