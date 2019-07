2 de 9 i pilar de 8 de 40 aniversari dels Minyons

Santi Palos

14.07.2019 | 21:28

Rodona com un pastís d'aniversari els hi ha sortit a Minyons de Terrassa la diada especial de celebració dels seus 40 anys. Els malva han entrat aquest migdia a la Plaça Vella tal com ho van fer el 14 de juliol de 1979: pel carrer Major, portant una pancarta on es llegia "colla castellera Minyons de Terrassa" i fent sonar les gralles i un tambor. Els castells, però, no han estat els mateixos. Primera ronda amb el tres de nou amb folre, i a la segona, el segon dos de nou amb folre i manilles de l'any, perfectament completat. L´únic castell diferent de l'actuació a la Festa Major ha estat a la tercera ronda, en què han optat pel cinc de vuit en lloc d'arriscar-se una altra vegada amb el quatre de nou amb folre (el que fa quinze dies només van carregar). I a la ronda de pilars, Minyons han tornat a descarregar l'espectacular pilar de vuit amb folre i manilles. L'han hagut de treballar una mica, però se n'han sortit prou bé i el resultat ha estat una gran demostració de l'alt nivell i la capacitat de la colla. Per segon cop a la història dels castells, en una mateixa actuació s'ha descarregat el dos de vuit amb folre i manilles i el pilar de vuit amb folre i manilles, i ho han tornat a fer els Minyons de Terrassa.

Les colles convidades també han fet un bon paper a la diada de 40 aniversari de Minyons. A més de posar-se a les pinyes dels amfitrions, Castellers de Barcelona han descarregat el quatre de vuit, el cinc de set, el set de set i el pilar de cinc. I els Bordegassos de Vilanova, el cinc de set, el dos de set, el set de set i dos pilars de cinc.

La diada del 40 aniversari de Minyons ha acabat amb els pilars de comiat, simultanis de totes les colles, quatre de cinc de Minyons, dos de quatre de Bordegassos de Vilanova, i també dos de quatre de Castellers de Barcelona.