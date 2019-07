Viñas: "La petició no està justificada"

13.07.2019 | 04:00

El director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas, va afirmar ahir que "la petició de l'INS Mont Perdut no està justificada". En aquest sentit va explicar que "Educació obre grups a batxillerat quan hi ha demanda real de 60 alumnes però no de 42 que es el que tenim en aquest moment. I, per tant, el què hem fet és incorporar un professor". El director va aprofundir. "El 2on. de batxillerat és un cus que té assignatures comunes, de modalitat i optatives. En les comunes, els 42 alumnes tindrà dos professors, per la qual cosa la ràtio serà de 21/22 alumnes, gairebé un luxe asiàtic a Terrassa tenim en compte com tenim la ESO i alguns cursos de primària. I per que fa a modalitat i optatives també hi ha aquest pro mig de 21/22 alumnes". El director va dir també que, amb aquesta radiografia, no s'han plantejat la necessitat d'obrir un nou grup, entre altres coses perquè hi ha vacants d'aquest curs a altres centres".