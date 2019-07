Vega prioritzarà Terrassa a la Diputació 

13.07.2019 | 04:00

El regidor socialista i exalcalde Alfredo Vega va prendre possessió dijous del seu càrrec com a diputat a la Diputació de Barcelona, que estarà presidida per la també socialista Núria Marín, després de l'acord d'investidura a què van arribar el PSC i Junts per Catalunya. Vega assegura que a la institució supramunicipal "Terrassa continuarà sent una prioritat" per a ell. Des d'allà treballarà per a la ciutat, "defensant la importància de Terrassa com a motor capital en el territori vallesà, però també dins de la corona metropolitana i dins de Catalunya". En aquest mateix ple també va ser escollida com a diputada Lluïsa Melgares, regidora de Tot per Terrassa.