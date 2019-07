Redouan Bensaid: "Aspiro a tirar endavant. Com tothom, oi?"

13.07.2019 | 04:00

Redouan Bensaid viu a Ca N'Anglada, on va arribar com a menor no acompanyat (MENA) i avui és un pare de família i professional de la jardineria. Ha pujat a l'ascensor social, tot i que aquest arrenca a cops i lentament. "Amb 16 anys vaig arribar en pastera a les costes de Càdis. Sóc berber", explica orgullós. Després d'una breu estada al centre de MENA de Barcelona i de descartar compartir pis amb el seu germà i d'altres immigrants, va ...