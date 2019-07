Primera promoció d'Escodi amb la UB

13.07.2019 | 04:00

La Escola Superior de Comerç i Distribució (Escodi) va celebrar l'acte de graduació de la primera promoció com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB). Aquesta nova promoció està formada por 21 joves entre els 21 i 29 anys, que en un 70 per cent dels casos ja treballen en el sector. L'acte, que es va dur a terme en l'edifici històric de la UB, va estar presidit per Gaspar Roselló, delegat del rector per als centres adscrits de la UB, i va comptar amb la presència de Montserrat Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat. El padrí de la promoció va ser Robert Vives, director general de Vives Shoes i exalumne. També va assistir Núria Beltran, directora i gerent del centre de Terrassa.