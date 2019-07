La policia atura un usuari de patinet ue tenia símptomes d'anar begut

13.07.2019 | 04:00

Va donar positiu per la mínima, però no prou per a ser sancionat per això. Però havia begut alcohol, i en tenia símptomes clars. La Policia Municipal va aturar el dijous un home que circulava en patinet per l'avinguda de Jacquard, a l'alçada del carrer de la Igualtat. Uns agents locals el van veure a les 8.30 de la tarda. Tenia signes de trobar-se sota la influència de l'alcohol i el van aturar. Els policies li van fer la prova estimativa d'alcoholèmia i el resultat va ser positiu, de 0,33 mil·ligrams. En la segona prova, la de precisió, va donar una taxa de 0,26 mil·ligrams, insuficient per a una denúncia administrativa per alcoholèmia. L'home sí va ser sancionat per circular sense casc.