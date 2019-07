El Banc de Sang crida a fer donacions abans de vacances

Redacció

13.07.2019 | 04:00

El Banc de Sang té reserves per a vuit dies, un marge compromès a les portes de les vacances d'estiu i que no arriba al llindar òptim dels deu dies. Les necessitats als hospitals són les mateixes als mesos de juliol i agost, de manera que donar sang abans de marxar és una garantia per als pacients hospitalitzats i accidentalitzats.A més, la calor ha fet baixar les donacions i les campanyes dels darrers dies no ha assolit els donants previstos. L'onada ...