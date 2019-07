La policia de barri genera el primer xoc del nou govern amb agents locals

Javier Llamas

12.07.2019 | 04:00

La primera mesura del nou govern municipal en matèria de seguretat, la de reforçar la policia de barri, no ha estat ben acollida en bona part de la plantilla de la Policia Municipal, el departament afectat. No per la mesura en si, considerava beneficiosa, sinó per les formes de dur-la a terme. En concret, perquè desapareixen llocs de treball per a traslladar als agents a la policia de districte, i perquè els sindicats no han estat informats. Això ...