El INS Mont Perdut, contra un batxillerat "massificat"

12.07.2019 | 12:11

Representants d'alumnes, pares i professors del INS Mont Perdut han denunciat avui que el batxillerat està massificat i han reclamat més recursos docents i econòmics al departament d'Ensenyament per treballar amb més garanties. Paqui Guerrero, David Sáez i Alba López, com a portaveus, han explicat que aquest curs a 1er. de batxillerat tenen 60 alumnes i que preveuen que uns 46 passaran a 2on. Els portaveus reivindiquen que cal fer dos grups de 2on. de batxillerat i es queixen que Educació només els ha adjudicat un professor més i que amb aquesta dotació no poden tirar endavant. Durant la roda de premsa, també han destacat que són un centre d'alta complexitat i que han de tenir recursos suficients per atendre la diversitat.