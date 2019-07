12.07.2019 | 12:30

Aquest matí s'ha hissat la bandera de la justícia gratuïta a l'Ajuntament amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta i de l'Advocacia d'Ofici. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, Ignasi Puig, i de membres de la Corporació Local ha assistit aquest matí a la hissada de la bandera de la justícia gratuïta amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta i de l'Advocacia d'Ofici. L'acte ha tingut lloc a l'atri de l'Ajuntament. El Dia de la Justícia Gratuïta i de l'Advocacia d'Ofici, vol posar en valor la figura i el paper de les advocades i advocats que presten el Servei de Defensa d'Ofici per fer valer els drets de la ciutadania i l'abast social d'aquest servei.

L'assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. També hi tenen dret les víctimes de violència masclista, terrorisme i tràfic de persones, els estrangers, les persones amb discapacitat i menors objecte d'abús. Per accedir-hi, cal dirigir-se a qualsevol dels catorze col·legis d'advocats catalans.