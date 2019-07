Dos ferits i un cotxe bolcat en un espectacular accident a l'avinguda de Santa Eulàlia

12.07.2019 | 04:00

Dues persones van resultar ferides el dimecres en un espectacular accident de trànsit ocorregut en l'avinguda de Santa Eulàlia, on un dels dos cotxes implicats va bolcar. Els serveis d'emergències van rebre l'avís poc abans de les nou del matí. Pel que sembla, un cotxe no va respectar el senyal de stop en l'encreuament amb el carrer del Miño i va col·lisionar amb un altre vehicle que circulava per l'avinguda. Aquest segon cotxe va bolcar a conseqüència de l'impacte, però el seu conductor no va necessitar assistència mèdica. La conductora i el passatger de l'altre automòbil sí que van ser assistits per sanitaris, i traslladats després a l'hospital universitari MútuaTerrassa.