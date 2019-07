Els alumnes d'ESO suspenen en mates, ciències i tecnologia

Redacció

12.07.2019 | 04:00

El departament d'Educació ha fet públic els resultats de les proves d'avaluació de competències bàsiques de final d'etapa realitzades durant aquest curs. I, cal dir, que els alumnes catalans d'ESO i de primària milloren però no el desitjable perquè hi ha matèries que encara se'ls hi resisteixen. Pel que fa a 4rt. d'ESO, la major part de les matèries superen els 70 punts, amb l'excepció de la competència ...