Dóna positiu d’alcohol al volant i li troben haixix després de fer una infracció

12.07.2019 | 04:00

Li van detectar massa alcohol a dins i li van trobar haixís a sobre. Una patrulla de la Policia Municipal va aturar dimecres, a les 9.30 del vespre, un vehicle que havia fet una infracció de trànsit al carrer de Menéndez y Pelayo, a Can Palet. El conductor va ser sotmès a la prova estimativa d'alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,50 mil·ligrams. Seguidament, va ser traslladat a dependències policials, on se li van realitzar les proves de precisió; també va donar un resultat positiu. Se li va realitzar denúncia administrativa, així com també un acta per possessió de 5,9 grams d'una substància, possiblement haixix. El vehicle va ser immobilitzat.