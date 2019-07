Desaires tocarà en una festa plena d'actes

Can Parellada. Festa major

Javier Llamas

12.07.2019 | 04:00

Can Parellada viurà a partir d'avui una festa major repleta d'activitats i que comptarà amb l'actuació del grup Desaires i una novetat en el programa: una Cursa popular. Aquest any no hi haurà baixada d'andròmines.Els actes començaran a les 21 hores d'avui amb el pregó, a càrrec de personal del CAP Antoni Creus, en la plaça de Joan Santamaría. Li seguiran actuacions (Prodis i l'espai de dansa Mireia Ferrer, i ball i zumba) i un concert de Hokelele. La festa acabarà a les 00.30 amb una ...