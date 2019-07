Cs demana a l'Ajuntament que actuï

12.07.2019 | 04:00

Ciutadans (Cs), a través de la regidora Isabel Martínez, ha demanat la implicació de l'Ajuntament de Terrassa i que actuï davant el col·lapse de les Urgències, tant a l'Hospital de Terrassa com a Mútua Terrassa. Martínez ha presentat una proposta per "instar" a la Generalitat de Catalunya a crear un pla d'actuació per a solucionar la saturació d'aquest servei. Des de Ciutadans, es lamenta que el servei d'Urgències "s'ha convertit en un problema permanent i quotidià", fet que evidencia un dèficit estructural, "en el cas de la Mútua", assegura Martínez. A més, la regidora ha recordat que "a l'estiu, aquest col·lapse no es pot justificar per epidèmies de grip" i afegeix que presentarà una proposta per què que l'Ajuntament "informi i assessori els usuaris que vulguin reclamar davant d'una atenció inadequada en aquest servei en els centres sanitaris de la ciutat". La formació vol sol·licitar als diferents centres sanitaris "els comptes amb les despeses relatives al Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC)" per valorar l'impacte real de les retallades.