La xarxa Eurocities com a gran altaveu de les ciutats europees

Sergi Estapé

11.07.2019 | 04:00

Eurocities és una xarxa de ciutats europees que treballa per intercanviar idees i coneixements i on s'analitzen problemàtiques i es comparteixen possibles solucions. Terrassa pertany a aquesta plataforma que reuneix a 140 de les ciutats més grans del continent.D'aquesta temàtica, de la importància que poden tenir les ciutats dins de la Unió Europea i com poden fer que tot vagi millor, tractava la tercera entrega del Curs d'Estiu sobre la Unió ...