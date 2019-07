Incendi a un habitatge del Centre

11.07.2019 | 04:00

Un incendi va cremar ahir dues habitacions en un habitatge del Centre. El foc es va declarar a la 1.30 de la matinada en un edifici del carrer de Sant Cristòfol, sembla ser que per un curtcircuit de l'aparell d'aire condicionat. Tres unitats de Bombers de la Generalitat es van presentar en la zona i en poc més de quinze minuts l'incendi estava sofocat. La fumera va afectar a tot l'habitatge. Vàries persones van ser desallotjades i ateses per inhalació de fum, no sent necessari el trasllat de cap afectat a un centre sanitari. La Policia Municipal va tallar el trànsit entre el carrer de Sant Pau i el del Passeig mentre els bombers treballaven.