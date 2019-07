Funcionaris de la comissaria es queixen de la calor a l'oficina

La comissaria del Cuerpo Nacional de Policía, on es tramiten el DNI i els passaports, està en el carrer de Baldrich, en el Centre.

Javier Llamas

11.07.2019 | 04:00

Fa molta calor en la comissaria del Cuerpo Nacional de Policía i no és el primer estiu en què els rigors caniculars afecten funcionaris i usuaris. "L'aire condicionat està avariat, com sempre", diuen fonts de la CGT. Els funcionaris de la secció de DNI i estrangeria estan acalorats i enfadats i ja hi ha reclamacions internes sobre les condicions laborals estiuenques, sobre les altes temperatures que han de suportar els treballadors de les ...