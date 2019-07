11.07.2019 | 04:00

Hi ha un munt de lloses trencades al terra d'un vial de la plaça dels Drets Humans, al costat del carrer de la Igualtat i de l'avinguda de Jacquard. El panorama de deteriorament es completa amb el trencament de vidres de separació entre el carrer de la Igualtat i la plaça, per on entren i surten ambulàncies.