Ciutadans torna a instar a l'Ajuntament perquè actuï davant el col·lapse d'urgències

11.07.2019 | 12:38

Ciutadans (Cs) ha tornat a demanar "la implicació de l'Ajuntament per a actuar davant el col·lapse de les urgències a l'Hospital i la Mútua de Terrassa", com ha va fer en 2016. La regidora del grup municipal, Isabel Martínez, ha presentar una proposta per a "instar a la Generalitat a crear un pla d'actuació per a solucionar la saturació d'aquest servei, que s'ha convertit en "un problema permanent i quotidià", la qual cosa evidencia un dèficit estructural en el cas de la Mútua". Martínez ha recordat que "a l'estiu no es pot justificar aquest col·lapse per epidèmies de grip". Per això, Cs presentará una proposta que també preveu que "el consistori informi i assessori els usuaris que vulguin reclamar davant una atenció inadequada en aquest servei en els centres sanitaris de la ciutat".