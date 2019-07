El CAP Oest reprèn l'activitat assistencial

11.07.2019 | 12:32

El CAP Oest ha recuperat l'activitat assistencial aquest matí, segons ha comunicat MútuaTerassa, l'empresa gestora. El centre d'atenció primària no va poder obrir el dilluns per una fuita d'aigua detectada a la planta 2. En el transcurs d'aquests dies, tècnics de l'entitat han treballat per resoldre les conseqüències derivades d'aquesta incidència tècnica i aquest matí s'ha pogut reobrir el centre. MútuaTerrassa agraeix la compresión i col·laboració de tots els usuaris afectats.