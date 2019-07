11.07.2019 | 04:00

Durant l'acte de constitució del ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental prendran possessió els 39 consellers que conformen la institució. Fruit de les darreres eleccions municipals, la representació dels partits és la següent. El PSC compta amb dotze representants (tres més que el mandat anterior); ERC té deu consellers (també tres més); JxCAT té cinc (n'ha perdut un ); Ciutadans compta amb quatre consellers (igual que el mandat anterior); En Comú Guanyem té tres (tres menys que els aconseguits per Entesa); la CUP-Amunt té dos (també tres menys); Tot per Terrassa entra amb dos representants (com a nou partir, no en tenia cap fa quatre anys) i el PP es queda amb un (en tenia dos).