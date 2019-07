La UPC fixarà el confort tèrmic en residències de gent gran

Per l'esquerra, Núria Forcada, Marta Gangolells, Miquel Casas i Marcel Macarulla.

Per l'esquerra, Núria Forcada, Marta Gangolells, Miquel Casas i Marcel Macarulla.

Mercè Boladeras

10.07.2019 | 04:00

Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa lidera un projecte de recerca mitjançant el qual es determinaran els paràmetres ambientals adequats per a la gent gran i s'establiran quines són les condicions tèrmiques preferibles per aquest col·lectiu. El projecte es desenvolupa conjuntament amb Sanitas Mayores i és finançat amb 100 mil euros per la Fundació general CSIC, Cooperación ...