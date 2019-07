El paradís dels micos de neu

Destinacions per a l'estiu. Japó

Redacció Diari de Terrassa i Daniel Galileo/ EFE

10.07.2019 | 04:00

El Snow Monkey Park o Jigokudani Yaen-koen de Nagano, al Japó, és la llar d'un ramat de micos salvatges que es pot observar en la seva vida diària tot l'any, i banyant-se en 'onsens', unes aigües termals naturals

Creat al1964 i situat prop de la base del Parc Nacional Joshinestu Kogen, el Jigokudani Yaen-koen, també conegut com a Parc dels Micos de Neu, es va establir com una àrea de conservació en la qual els micos tenen un refugi dins del que ja era el seu hàbitat natural.Aquest parc és un lloc únic, on es pot observar als micos salvatges (macacos japonesos) en la seva vida diària, fins i tot com es banyen en 'onsens', unes fonts termals naturals i carregades de minerals pel seu contacte amb els ...