Una intensa tromba d'aigua i granís

J. Ll.

10.07.2019 | 04:00

Hi havia prediccions que vaticinaven una tempesta especial, però segurament la intensitat de la pluja en pocs minuts va sorprendre a molts: en mitja hora van caure a Terrassa 27,6 litres d'aigua per metre quadrat. Va ser entre les 2.15 i les 3.45 de la tarda, més o menys, i va inundar baixos i algunos carrers. Els bombers van rebre deu avisos en una hora i mitja. Era com una tardor anticipada.Dilluns, el departament municipal de Protecció Civil informà que el CECAT de la Genetalitat había ...