El Gran Sorteig d'Estiu de Diari de Terrassa ja té guanyadors

Redacción

10.07.2019 | 04:00

Diari de Terrassa respon un cop més a la fidelitat dels seus lectors amb un Gran Sorteig d'Estiu que ja té guanyadors. Per segon any consecutiu, El Diari llença una campanya estiuenca amb un ampli ventall de regals pensats per a tots i que aquest any han tingut una acollida espectacular. Durant les darreres setmanes, l'entrada de paperetes ha estat constant a les oficines de Diari de Terrassa (Puignovell, 14). Una resposta que supera la d'anteriors edicions.

Diari de Terrassa vol agrair un cop més als lectors i als subscriptors la seva participació i l'aposta per un projecte editorial que recentment ha superat les 10 mil edicions, i que manté intacte el seu compromís amb el rigor periodístic i amb la ciutat.

El Gran Sorteig d'Estiu es va celebrar ahir. La seu d'El Diari va acollir ahir l'elecció de les nou persones que gaudiran dels premis. Una tria a l'atzar d'una muntanya de paperetes dipositades les darreres setmanes a les urnes de les nostres oficines.

Christian, la mà innocent

El nen Christian Álvarez va ser l'encarregat d'agafar a l'aire les nou butlletes en una constant pluja de papers. La seva mà és la que ha decidit el nom dels guanyadors d'aquesta convocatòria .

Antoni Ruiz Vilaregut ha estat l'afortunat amb el pernil Enrique Tomás de 9 kilos, cedit per Enrique Tomàs de Font Vella.

Jaume Grau Prat és el guanyador d'un sopar per a dues persones al Celler de Matadepera i Marti Invers ha estat la persona afortunada amb una visita enoturística a la bodega Raventós d'Alella.

El Gran Sorteig d'Estiu de Diari de Terrassa incorporava també quatre lots de productes de la firma Skeyndor que s'emporten Marcela

Bassols Pujol, Elisa Marqués Fernández, Eva Varo Fernández i Rosa Solà Ferrús. Cada guanyadora rebrà dos lots Eternal i dos lots Corrective.

Pensant en els amants de la música, el Gran Sorteig incorpora un altavèu Bluetooth Sony de Milar Paloma que s'emporta el lector David Valverde Portero.

Finalment, el pack de Bo Beauty Equo el gaudirà Angels Martin Coronel. El premi inclou una sessió de sauna, jacuzzi i massatge relaxant.

El lliurament dels premis es farà pròximament. Els guanyadors rebran els obsequis de mans dels patrocinadors de la campanya. La data concreta de la recollida dels guardons es farà pública en els dies vinents.

