El govern farà una diagnosi de la situació del comerç

Laura Mangas

10.07.2019 | 04:00

L'equip de govern té previst elaborar un diagnòstic de la situació que travessa el comerç de proximitat per tenir una radiografia actual de les mancances i les oportunitats i, posteriorment, activar mesures que dinamitzin el sector i ajudin a evitar realitats com les de La Temerària, la llibreria que aquests últims dies ha compartit per les xarxes socials la seva delicada situació econòmica.La regidora de Comerç, Jennifer ...