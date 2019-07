La UE recorda els drets vinculats als paquets de viatges

09.07.2019 | 04:00

La Unió Europea posa el focus aquest estiu en els paquets de viatges per a recordar als turistes els seus drets com a consumidors. La UE va aprovar l'any 2015 la Directriu Sobre Viatges Combinats, una regulació que assegura la protecció al turista i que encara és desconeguda per la majoria de viatgers. La norma, que posa al dia la protecció al turista front l'aparició de nous models de negoci, reconeix el dret dels turistes a suspendre el paquet de viatge contractat sense penalització quan es donin condicions extraordinàries que afectin el viatge. També si algun dels serveis no es correspon al paquet contractat. En aquest cas, el turista té dret a què se li ofereixi una alternativa de qualitat equivalent o superior, o fins i tot, una indemnització. De la mateixa manera, l'increment de preu no pot superar el 8% del cost inicial i només sota condicions molt concretes. Si, per exemple, l'organitzadora del viatge fa fallida, el turista pot recuperar els diners i ser repatriat amb tot cobert.