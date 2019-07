09.07.2019 | 16:15

La tromba d'aigua caiguda a Terrassa a primera hora d'aquesta tarda ha provocat incidències a la via pública i a edificis. Algunos baixos s'han inundat. La tempesta, acompanyada de calamarsa, ha estat especialment virulenta entre les 2.15 i les 2.45 de la tarda. La pluja, molt intensa en alguns instants, també ha generat dificultats en l'àmbit de la mobilitat, tant de vehicles com per les persones que anaven pel carrer.