Projecció i ruta per Sant Llorenç del Munt del CET

09.07.2019 | 04:00

A les vacances de Nadal d'aquest any, Miquel Mas i Marc Subirana van escalar la cara Est de la Torre Central de les muntanyes del Paine, a la Patagònia xilena. Avui a les vuit del vespre, al Centre Excursionista de Terrassa (CET, c/Sant Llorenç, 10) projectaran el documental sobre aquesta aventura, que els va portar a viure penjats en una hamaca tretze dies, i dos i mig tancats esperant que el temps millorés, perquè feia molt vent i no parava de nevar.

Per demà, el CET ha programat la darrera "Passejada pel Parc" d'aquesta temporada. Serà un recorregut de 5.5 quilòmetres des de Monistrol de Calders fins als Gorgs Blaus, per emprendre després la baixada per arribar a la riera de la Golarda. Inscripcions en els telèfons 618 27 00 49 y 619 963 134.