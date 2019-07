Un llamp provoca destrosses en una casa

Javier Llamas

09.07.2019 | 04:00

Un llamp va caure ahir sobre una casa de Les Martines. Va entrar per la xemeneia, va arrasar mig habitatge, va baixar per la campana extractora, es va carregar sistemes de comunicacions d'aquesta finca i d'unes altres i va recórrer el subsòl i va sortir per varetes d'encofrat. No va haver-hi ferits de miracle.L'estropell va ser enorme a casa d'Agustín Codina i senyora, Mari Carmen, al carrer del Mas de Les Alzines, durant la tempesta d'ahir. Ella, la Mari Carmen, estava ...