Dos de cada deu persones finançaran les vacances 

Redacció

09.07.2019 | 04:00

A les portes de les vacances, la calculadora torna a la taula de casa per a fixar destinació i despeses. Si no hi ha estalvis al compte corrent o una guardiola amagada, el pagament a terminis torna a aparèixer com la millor taula de salvament per a gaudir de l'estiu somiat.Així ho diu el darrer informe del portal Kelisto.es, segons el qual aquest any 28 milions d'espanyols sortiran de vacances (un 68%) i 3 milions d'ells, un 17%, ajornarà les despeses estiuenques. ...