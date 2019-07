Celebració de la Diada Internacional del Cooperativisme en el Parc de Sant Jordi

09.07.2019 | 04:00

Associacions i entitats implicades en el cooperativisme es van aplegar per celebrar la Diada Internacional del Cooperativisme en el Parc de Sant Jordi. El programa, que va començar a mitja tarda, va començar amb la benvinguda i la mostra d'entitats locals. Després van començar les activitats pel públic en general. La Revolta va instal·lar el seu espai de cures, el Club Gimnàstic de Terrassa va fer una exhibició i la cooperativa Escola Tecnos va oferir un concert. La jornada va prosseguir amb la lectura del manifest i de parlaments. Cap al vespre, a les nou, hi havia previst un sopar popular elaborat per l'ecobotiga L'Egarenca i en acabar, l'actuació del grup Mirat Jazz i barra de cerveses artesanals Ninkasi. Amb la festa, es va voler donar projecció a les cooperatives, una forma de treballar que cada vegada està prenent més pes en l'economia.