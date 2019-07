El barri tanca una festa molt participativa

Ca N'Anglada. Festa major

09.07.2019 | 04:00

El programa festiu de Ca N'Anglada ha proposat aquest cap de setmana activitats per a totes les edats i això s'ha notat al carrer on, fora de la pluja de diumenge, el barri ha bategat a ritme de festa.Les dues cites més populars han tornat a ser la Cursa Popular, que aquest estiu celebra la seva XXXVII edició, i la paella de diumenge.Més de 300 atletes de totes les edats van participar dissabte matí a la prova organitzada per la Mitja Marató de Terrassa, puntuable per al Circuit Activa't. A la ...