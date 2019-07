Animat sopar d'estiu a l'hotel Don Cándido

Festes

09.07.2019 | 12:04

Més de dues-centes persones van gaudir divendres a la nit del Sopar d'Estiu a la terrassa de l'hotel Don Cándido amenitzat amb la música en directe del grup Bocamolls. Entre els comensals hi havia diferents representants de sectors de món comercial i empresarial egarenc i va ser una bona ocasió per degustar un variat i exquisit assortit de plats i canapès d'elaboració creativa. La directora de lrene Ruiz ha destacat: "Estem molt contents amb la participació aconseguida aquesta edició. Any rere any estem establint el Sopar d'Estiu com un esdeveniment marcat a les agendes dels nostres clients."