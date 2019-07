Accident múltiple per no atropellar un gos 

09.07.2019 | 04:00

Una frenada brusca per evitar l'atropellament d'un gos va provocar dissabte un accident múltiple a Can Petit, amb una persona ferida. L'accident va tenir lloc a les 0.14 h de la matinada de dissabte a l'avinguda de Font i Sagué, a l'alçada del carrer Avenc del Daví. Segons la Policia Municipal, sembla que un vehicle va frenar bruscament per evitar atropellar a un gos i va rebre un cop per darrera del vehicle que el seguia i aquest, a la vegada, d'un tercer vehicle. A conseqüència de la col·lisió en cadena, una conductora va haver de ser assistida. Una ambulància la va traslladar a l'Hospital de Terrassa.