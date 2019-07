Rull: "Els trasllats són el forat negre del sistema penitenciari"

Laura Hernández

06.07.2019 | 04:00

De tornada a Catalunya, vist per sentència el judici del "procés, Josep Rull revela els secrets del viatge de tornada dels polítics independentistes a presons catalanes. Una "cunda ordinaria" (trasllad en terminologia carcerària) que no va ser directa per què "l'objectiu del Govern espanyol era escarnir-nos i que ningú digués que teníem tracte de favor", denuncia. Un periple incòmode i precari que deixa ...