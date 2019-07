Perill d'ensorrament de la Masia Can Falguera

06.07.2019 | 04:00

La Policia Municipal va inspeccionar dijous la Masia Can Falguera (Les Fonts) degut a la possibilitat que hi dormís una persona. La masia presenta perill d'ensorrament. Agents locals havien rebut informació que a dintre hi podria pernoctar una persona. A les nou del matí van acompanyar un responsable de Patrimoni Municipal. Van fer la comprovació: no van trobar ningún a l'interior de l'edifici. L'Ajuntament prendrà les mesures adients per tancar la porta de la masia i assegurar la zona.