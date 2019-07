Multiplica per quatre la taxa màxima d'alcoholèmia després d'un accident 

06.07.2019 | 04:00

Un conductor va multiplicar per quatre la taxa màxima d'alcoholèmia permesa després d'un accident, ahir al carrer d'Europa, a l'alçada del carrer d'Alemanya, a Can Parellada. A les 0.18 h de la matinada, una trucada del 112 va informar la Policia Municipal d'una col·lisió entre dos turismes. Una unitat policial, una vegada al lloc, va comunicar a la central que un turisme havia topat amb un altre que es trobava estacionat. El conductor responsable de l'accident presentava símptomes d'estar sota la influència de l'alcohol. Se li va realitzar una prova estimativa, en la qual donà una taxa positiva d'1,13 mil·ligrams. Va ser traslladat a dependències policials, on se li van fer les proves d'alcoholèmia de precisió, donant uns resultats d'1,02 i 0,91 mil·ligrams. La Policia Municipal va obrir diligències penals, així com una denúncia per tenir una suspensió temporal del permís de conduir.