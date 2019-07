Lleugera baixada del consum de pa

S. E.

06.07.2019 | 04:00

A l'informe anual de la Asociación de Española de la Industria de la Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac) d'enguany, es va confirmar la tendència a la baixa pel que fa a la venda de pa corresponent a 2018. En total, a Espanya es van vendre una mitjana de 31,77 quilos de pa per persona, el que suposava un 2,4 per cent menys que a 2017. Pel que fa als diners, cada espanyol va gastar 76,13 euros l'any 2018 en pa, el que significava un 2,5 per cent ...