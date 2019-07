Un joc de tres recipients de vidre, la nova promoció que engega Diari de Terrassa

Redacción

06.07.2019 | 04:00

Un joc de recipients de vidre és la nova promoció que ofereix Diari de Terrassa als seus subscriptors i lectors. Es tracta de tres recipients, de mides diferents, que permeten una millor conservació respecte als envasos de plàstic i, a més, són més ecològics i millors pel medi ambient. Diari de Terrassa anirà publicant cada dia un cupó d'aquesta promoció a la seva portada i, amb dos cupons dels exemplars de dia laborable més un cupó d'un diari de dissabte, es pot accedir a l'oferta, i es podrà bescanviar a les oficines del carrer de Puig Novell, número 14.

El preu d'aquest joc de recipients, que estan valorats en 16 euros, serà de 9,95 euros per les persones que presentin els tres cupons mencionats. Cada recipient va amb la seva tapa corresponent i, els tres, són apilables. A més, aquests productes no contenen Bisfenol A, un element químic que pot perjudicar els aliments o a les begudes. Els tres recipients, a més, no es taquen, no retenen bacteris ni tampoc olors. Aquesta nova promoció que engena Diari de Terrassa seràvàlida fins al pròxim 31 d'agost, o fins a la fi de les existències.