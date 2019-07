Imputat per conduir amb el carnet retirat

06.07.2019 | 04:00

Conductot imputat per anar sense carnet. Ahir, a l'1.35 de la matinada, la Policia Municipal va aturar un conductor que estava fent una conducció anòmala pel carrer del Tibidabo. Va ser sotmès a una prova estimativa d'alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,53 mil·ligrams. Va ser traslladat a Prefectura per fer les proves de precisió, també amb un resultat positiu de 0,61. La policia comprovà que al conductor li consta una retirada del permís de conduir per pèrdua de punts. Es van obrir diligències.