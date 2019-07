Condemnat per amenaçar l'amo d'una autoescola

06.07.2019 | 04:00

Un home ha estat comdemnat a 180 euros de multa per amenaçar per telèfon l'amo d'una autoescola de Terrassa. "Dóna'm els meus diners pels meus collons", li va dir. I "et mataré" i "ull cada vegada que trepitgis el carrer". Ho explica l'Audiència Provincial en una sentència que confirma la d'instància, del jutjat d'instrucció número 3 de Terrassa, i que va ser recorreguda per l'acusat. Aquest ha estat condemnat com a autor directe d'un delicte lleu d'amenaces. La pena: 45 dies de multa a 4 euros diaris.