Calor intensa este fin de semana

05.07.2019 | 04:00

A partir de hoy mismo y durante el fin de semana, Catalunya experimentará temperaturas especialmente altas, pero no podrá hablarse de una ola de calor como la padecida la semana pasada. Al menos no con los mapas de previsiones que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manejaba ayer, jueves. Desde el Meteocat explican que se habla de ola de calor cuando se supera el umbral de calor registrado en una estación meteorológica, según su historia climática, durante tres días consecutivos. Al parecer, no está previsto que esto pase este fin de semana en Catalunya. Si puede haber temperaturas máximas extremas uno o dos días en algunos lugares. Pero, en el caso de Terrassa no se prevé que haya una u otra cosa. El umbral máximo en la ciudad es de 36 grados y no está previsto que se superen. Además, este espisodio de calor intensa, que sí se producirá en el conjunto del país, será más leve en Terrassa debido a que el viento marítimo que soplará ayudará a suavizar las temperaturas.