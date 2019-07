El castillo de fuegos deslumbra en la despedida de la Festa MajoR

FESTA MAJOR 2019

Santi Palos

03.07.2019 | 23:25

Con grandes construcciones aéreas de color y dos golpes finales, después de haber puesto "Terrassa 2019" en el cielo, ha finalizado, sobre las once de la noche, el castillo de fuegos artificiales de la Festa Major de Terrassa. Un total de 181 kilos de material, lanzados secuencialmente (ha sido un "pirodigital") desde el cruce entre las avenidas de Abat Marcet y Josep Tarradellas, han creado en el cielo un espectàculo magnífico, contemplado por un público numeroso y de todas las edades. Los cuatro miembros del equipo de Pirotència Tomàs habían salido con ellos a las 5.30 de la madrugada de Benicarló, para llegar a Terrassa a las once (con "materiales peligrosos" no se puede circular a más de ochenta kilómetros por hora) y han trabajado durante siete horas y media para conseguir estos quince minutos de composiciones de luces y colores en el firmamento. Después del castillo, ha comenzado el concierto de habaneras en la plaza de Lluís Companys y la "ballada" de sardanas en la de Ricard Camí.